Semih Kılıçsoy attı, Cagliari evinde galip

- Cagliari, Serie A'nın 23. haftasında Hellas Verona'yı 4-0 yendi.
- Maçın gollerini Mazzitelli, Kılıçsoy, Sulemana ve Idrissi attı.
- Kırmızı kart gören Amin Sarr oyun dışı kaldı.
İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Cagliari, Hellas Verona'yı ağırladı.
SEMİH KILIÇSOY'DAN ŞIK VOLE GOLÜ
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Cagliari, 4-0'lık skorla kazandı.
Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri, 36'da Luca Mazzitelli, 45+2'de Semih Kılıçsoy, 84.'de Ibrahim Sulemana ve 90+1'de Riyad Idrissi kaydetti.
Hellas Verona forması giyen Amin Sarr, 51. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakikada oyundan alındı.
Hellas Verona forması giyen Victor Nelsson, 90 dakika sahada kaldı.
CAGLİARİ PUANINI YÜKSELTTİ
Bu sonucun ardından Cagliari, puanını 28'e yükseltti. Hellas Verona, 14 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Cagliari, Roma deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Pisa'yı konuk edecek.
(Görüntü S Sport'tan alınmıştır.)