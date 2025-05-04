Barcelona, deplasmanda Valladolid'i yenerek hata yapmadı

AA
LaLiga'da 34. hafta karşılaşmasında Barcelona, Valladolid deplasmanına gitti.
BARCELONA DEPLASMANDAN 3 PUANLA DÖNDÜ
Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, İspanyol kanat oyuncusu Ivan Sanchez'in 6. dakikadaki golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Valladolid lehine sonuçlandı.
İkinci yarıda toparlanan Barcelona, 47. dakikada Brezilyalı yıldızı Raphinha ile eşitliği sağladı.
İspanyol orta saha oyuncusu Fermin Lopez, 60. dakikada Barcelona'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.
Maç fazlası bulunan 79 puanlı Barcelona, Real Madrid'in 7 puan önünde liderliğini sürdürürken, Valladolid 16 puanla 20. ve son sırada yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış