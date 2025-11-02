Barcelona, Elche'yi rahat geçti

- Barcelona, La Liga'nın 11. haftasında Elche'yi 3-1 yendi.
- Barcelona'nın gollerini Lamine Yamal, Ferran Torres ve Marcus Rashford attı.
- Elche'nin tek golü Rafa Mir'den geldi.
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Elche'yi konuk etti.
Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başaran Barcelona'nın gollerini 9. dakikada Lamine Yamal, 11. dakikada Ferran Torres ve 61. dakikada Marcus Rashford attı.
Elche'nin tek sayısını 42. dakikada Rafa Mir kaydetti.
25 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla puanını 25 yapan Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Celta Vigo deplasmanına gidecek.
14 puanda kalan Elche ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.