Barcelona kupada yarı finale kaldı

- Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Albacete'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
- Lamine Yamal ve Ronald Araujo'nun golleriyle Barcelona galibiyete ulaştı.
- Albacete, Javier Moreno'nun 87. dakikadaki golüyle skoru değiştiremedi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında ikinci lig temsilcisi Albacete, Barcelona'yı ağırladı.
Lamine Yamal'ın 39 ve Ronald Araujo'nun 56. dakikada attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.
REAL MADRİD'İ ELEMİŞTİ
Son 16 turunda Real Madrid'i 3-2 yenerek saf dışı bırakan Albacete'de ise Javier Moreno'nun 87. dakikada attığı gol yeterli olmadı.
Kral Kupası'nda çeyrek finaller Alaves-Real Sociedad, Valencia-Athletic Bilbao ve Real Betis-Atletico Madrid müsabakalarıyla tamamlanacak.