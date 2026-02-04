Abone ol: Google News

Barcelona kupada yarı finale kaldı

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Albacete'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 04:55
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında ikinci lig temsilcisi Albacete, Barcelona'yı ağırladı.

Lamine Yamal'ın 39 ve Ronald Araujo'nun 56. dakikada attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.

REAL MADRİD'İ ELEMİŞTİ

Son 16 turunda Real Madrid'i 3-2 yenerek saf dışı bırakan Albacete'de ise Javier Moreno'nun 87. dakikada attığı gol yeterli olmadı.

Kral Kupası'nda çeyrek finaller Alaves-Real Sociedad, Valencia-Athletic Bilbao ve Real Betis-Atletico Madrid müsabakalarıyla tamamlanacak.

