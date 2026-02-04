Chelsea'yi tek golle geçen Arsenal finale yükseldi

- Arsenal, Lig Kupası yarı final rövanşında Chelsea'yi 1-0 yendi.
- Maçın tek golünü 90+7. dakikada Kai Havertz attı.
- Arsenal, toplamda 4-2'lik skorla finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Arsenal, Chelsea'yi ağırladı.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Arsenal'in golünü 90+7. dakikada Kai Havertz kaydetti.
İlk maçı da deplasmanda 3-2 kazanan Arsenal, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.
ARSENAL FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR
Yarı finalin diğer ayağındaki Manchester City-Newcastle United (2-0) karşılaşmasında tur atlayacak taraf, Arsenal'in finaldeki rakibi olacak.