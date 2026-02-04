Abone ol: Google News

Chelsea'yi tek golle geçen Arsenal finale yükseldi

Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek final biletinin sahibi oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 04:03
Chelsea'yi tek golle geçen Arsenal finale yükseldi
  • Arsenal, Lig Kupası yarı final rövanşında Chelsea'yi 1-0 yendi.
  • Maçın tek golünü 90+7. dakikada Kai Havertz attı.
  • Arsenal, toplamda 4-2'lik skorla finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Arsenal, Chelsea'yi ağırladı.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Arsenal'in golünü 90+7. dakikada Kai Havertz kaydetti.

İlk maçı da deplasmanda 3-2 kazanan Arsenal, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.

ARSENAL FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Yarı finalin diğer ayağındaki Manchester City-Newcastle United (2-0) karşılaşmasında tur atlayacak taraf, Arsenal'in finaldeki rakibi olacak.

Eshspor Haberleri