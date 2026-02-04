Ergin Ataman: Giannakopoulos'un istifa çağrısından motive oldum

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi'nde Aris'e mağlup oldukları maçın ardından kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'un takımdaki herkesi istifaya davet etmesinin haklı bir tepki olduğunu belirtti.

Ataman ayrıca, bu durumun kendisine ekstra motivasyon sağladığını söyledi.

"BAŞKAN GIANNAKOPOULOS HAKLI"

Başkan Giannakopoulos'un sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiden sonra Türk ve Yunan basınından birçok kişinin kendisini aradığını aktaran Ataman, "Başkan Giannakopoulos'un paylaşımına neden tepki vermediğimi sordular. Bu sorunun cevabı çok basit. O da benim gibi. Ben bazen basın toplantısında oyuncularıma saldırıyorum. O da sadece bana değil hepimize saldırdı. Bu normal. O tutkulu birisi. Kazanmak istiyor, bu işe emek veriyor, yatırım yapıyor ve para harcıyor. Başkan Giannakopoulos haklı." ifadelerini kullandı.

"DÜRÜST OLMAM GEREKİRSE BU DURUM BENİ MOTİVE ETTİ"

Ataman, kendisinin de bazen medya önünde oyuncularına karşı agresif olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: