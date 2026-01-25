Barcelona, Real Oviedo karşısında hata yapmadı

- Barcelona, LaLiga'nın 21. haftasında Real Oviedo'yu 3-0 yendi.
- Maçta goller Dani Olmo, Raphinha ve Lamine Yamal'dan geldi.
- Barcelona, bu galibiyetle liderliği geri aldı.
İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Barcelona ile Real Oviedo karşı karşıya geldi.
Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Barcelona, 52. dakikada Dani Olmo, 57. dakikada Raphinha ve 73. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle 3 puana uzandı.
LİDERLİĞİ GERİ ALDILAR
Barcelona, bu galibiyetle birlikte puanını 52 yaptı ve Real Madrid'e 1 günlüğüne verdiği liderliği geri aldı.
Son sırada yer alan Oviedo ise 13 puanda kaldı.
Barcelona, gelecek hafta Elche'ye konuk olacak. Oviedo ise sahasında Girona'yı ağırlayacak.