Barcelona, Real Oviedo karşısında hata yapmadı

Barcelona, LaLiga'nın 21. haftasında evinde Real Oviedo'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 20:16
  • Barcelona, LaLiga'nın 21. haftasında Real Oviedo'yu 3-0 yendi.
  • Maçta goller Dani Olmo, Raphinha ve Lamine Yamal'dan geldi.
  • Barcelona, bu galibiyetle liderliği geri aldı.

İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Barcelona ile Real Oviedo karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Barcelona, 52. dakikada Dani Olmo, 57. dakikada Raphinha ve 73. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle 3 puana uzandı.

LİDERLİĞİ GERİ ALDILAR

Barcelona, bu galibiyetle birlikte puanını 52 yaptı ve Real Madrid'e 1 günlüğüne verdiği liderliği geri aldı.

Son sırada yer alan Oviedo ise 13 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Elche'ye konuk olacak. Oviedo ise sahasında Girona'yı ağırlayacak.

