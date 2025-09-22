Barcelona'nın maçında Filistin protestosu

İspanya La Liga’nın 5’inci haftasında Barcelona, evinde Getafe’yi ağırladı.

Maç başından itibaren oyunun kontrolünü ele alan Barça, ilk yarıda 2 gol buldu ve soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Barcelona, bir gol daha buldu ve maçı 3-0 kazandı.

MAÇA DAMGA VURAN PROTESTO

Katalanlara 3 puanı getiren golleri 15’te ve 34’te Ferran Torres, 62’de Dani Olmo attı.

Öte yandan maça, Filistin protestosu damga vurdu.

Bir taraftar, maç sırasında sahaya Filistin bayrağıyla girerek, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etti.

SAHAYA FİLİSTİN BAYRAĞIYLA GİRDİ

Barça, bu galibiyetle puanını 13’e çıkardı ve lider Real Madrid’in 2 puan gerisine yerleşti. Getafe ise 9 puanla 8’inci sırada kaldı.

Barcelona, ligde bir sonraki maçında Real Oviedo’nun konuğu olacak. Getafe ise Alaves’i ağırlayacak.