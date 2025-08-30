Bayern Münih, Augsburg karşısında hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, Augsburg'a konuk oldu.
WWK Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi Bayern Münih, 3-2 kazandı.
BAYERN ÜÇ GOLLE KAZANDI
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri dakika 28'de Serge Gnabry, dakika 45+4'te Luis Diaz ve 48. dakikada Michael Olise kaydetti.
Augsburg'un gollerini ise dakika 53'te Kristijan Jakic ile dakika 76'da Mert Kömür attı.
BAYERN PUANINI 6'YA ÇIKARDI
Bu sonucun ardından Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih, puanını 6 yaptı. Augsburg, 3 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, Hamburg'u konuk edecek. Augsburg, St. Pauli deplasmanına gidecek.