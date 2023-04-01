Bayern Münih, Borussia Dortmund'u yenerek yeniden lider oldu Thomas Tuchel ile ilk maçına çıkan Bayern Münih, ezeli rakibi Borussia Dortmund'u 4-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında dev bir karşılaşma oynandı. Der Klassiker olarak adlandırılan mücadelede Bayern Münih'le Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Thomas Tuchel ile ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıkan Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-2 mağlup etti ve ligde yeniden lider oldu.

Bayern Münih 4 golle kazandı

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gregor Kobel (kendi kalesine), 18 ve 23. dakikada Thomas Müller, 50. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

Borussia Dortmund'un golleri 72. dakikada Emre Can (penaltı) ve 90. dakikada Donyell Malen'dan geldi.

Bayern haftayı lider olarak tamamladı

Şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Bayern Münih puanını 55 yaptı ve liderlik koltuğunda haftayı kapattı. İkinci sıradaki Borussia Dortmund ise 51 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, Freiburg ile deplasmanda karşılaşacak. Borussia Dortmund, Union Berlin'i konuk edecek.