Bayern Münih, Freiburg'a yenilerek Almanya Kupası'ndan elendi Alman teknik direktörü Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi evinde ağırladığı Freiburg'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Almanya Kupası çeyrek final maçında Bayern Münih, Freiburg ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı Freiburg 2-1 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golleri 27 ve 90+5' dakikalarda Höler kaydetti. Bayern'in tek golü 19. dakikada Upamecano'dan geldi. Dortmund'u mağlup etmişti Thomas Tuchel, Bayern'in başında çıktığı 2. maçta mağlup oldu. Başarılı teknik direktörün yönetiminde Bayern ilk maçını Dortmund'a karşı oynamış ve 4-2 kazanarak zirveye çıkmıştı. Bu sonuçla birlikte Freiburg, Almanya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Feriburg, yarı finalde Dortmund-Leipzig maçının galibiyle karşılaşacak.