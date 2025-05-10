Bayern Münih, Mönchengladbach'ı iki golle yıktı

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Almanya Bundesliga'nın 33. hafta maçında şampiyon Bayern Münih, Mönchengladbach'la karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan müsabakayı Bayern Münih 2-0'lık skorla kazandı.

BAYERN, İKİ GOLLE KAZANDI

Karşılaşmada Bayern'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Harry Kane ve 90. dakikada Olise kaydetti.

MULLER, VEDA ETTİ

Bayern Münih'de Thomas Müller, taraftarı önünde son maçına çıktı. Maçtan önce taraftarlar efsanelerine özel bir veda gerçekleştirdi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuç ile birlikte Bayern, puanını 79 yaptı. Mönchengladbach ise 45 puan ile 9. sırada yer aldı.

Ligin son haftasında şampiyon Bayern Münih, Hoffenheim'a konuk olacak. Mönchengladbach, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.