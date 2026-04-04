Bayern Münih'ten Freiburg karşısında müthiş geri dönüş!

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-2'lik skorla kazandı.

FREIBURG, 2-0 ÖNE GEÇTİ

İlk yarısı 0-0 biten maçta Freiburg, 46. dakikada Johan Manzambi'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle öne geçti.

71. dakikada Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Lucas Holer, ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkarttı.

BAYERN'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Bayern Münih, 20 yaşındaki orta sahası Tom Bischof'un 81 ve 90+2'de attığı gollerle eşitliği sağladı.

18 yaşındaki Lennart Karl ise 90+9. dakikada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü attı.

80. dakikada Bayern Münih 2-0 gerideydi.

SERİ 14 MAÇA ÇIKTI

Deplasmandaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Bayern Münih, puanını 73 yaptı. Freiburg ise 36 puanda kaldı.

BAYERN'İN ZORLU FİKSTÜRÜ

Bayern Münih, hafta içinde Real Madrid ile karşılaştıktan sonra ligde St.Pauli deplasmanına gidecek. Freiburg ise Mainz'a konuk olacak.

REKORA SON 1 GOL

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin öğrencileri, ligde 28 hafta sonunda 100 gole ulaşmayı başardı.

Münih ekibi, rakip fileleri iki kez daha havalandırması halinde 1971-1972 sezonundaki kendisine ait 101 gollük Bundesliga rekorunu kıracak.