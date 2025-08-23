Abone ol: Google News

Bayern Münih'ten sezona muhteşem başlangıç

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, Bundesliga'nın açılış maçında RB Leipzig'i 6-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 00:20
Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti.

Bayern Münih, sezona fırtına gibi başlayarak, Leipzig'i gol yağmuruna tuttu.

HARRY KANE HAT-TRİCK YAPTI

27 ve 42. dakikada Michael Olise ve 32. dakikada Luis Diaz'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan ev sahibi, ikinci yarıda da gollerine devam etti.

İkinci yarıda Alman devinin İngiliz golcüsü Harry Kane sahneye çıktı ve 64, 74 ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Böylece Bayern Münih sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Leipzig'in Göztepe'den transfer ettiği Romulo, 46. dakikada Lois Openda'nın yerine oyuna dahil oldu.

