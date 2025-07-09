Benfica'nın yeni sportif direktörü Mario Branco oldu

Portekiz ekibinden yapılan açıklamada 21 yıldır Benfica'nın çeşitli kademelerinde çalışan Lourenço Coelho'yla bu hafta sonu yolların ayrılacağı ve Mario Branco'yla yola devam edileceği belirtildi.

49 yaşındaki Branco'nun 14 Temmuz Pazartesi günü yeni görevine başlayacağı aktarılarak, "Mario Branco, uluslararası futbolda kapsamlı bir müfredata, Portekiz futbolu hakkında derinlemesine bilgiye ve çeşitli Avrupa şampiyonalarında kanıtlanmış deneyime sahip" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE İLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda futbol direktörü, 2023-2024 ve 2024-2025'te ise sportif direktör olarak görev yapan Branco, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı.