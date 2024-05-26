Bercelona Kadın Takımı Devler Ligi şampiyonu Kadınlar Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Barcelona, Lyon'u 2-0 yendi ve kupayı müzesine 3. kez götürdü.

AA

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Lyon karşı karşıya geldi.

Barcelona, San Mames Stadı'nda oynanan maçta Lyon'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

3. kez müzelerine götürdüler

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Aitana Bonmati ve 90+5. dakikada Alexia Putellas kaydetti.

Barcelona 2021 ve 2023'ün ardından Şampiyonlar Ligi'ni 3. kez müzesine götürdü.

Maç öncesi 'soykırımı durdurun' pankartı

İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda Barcelona ve Olimpik Lyon takımları arasında oynanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde sahada "Soykırımı durdurun" yazılı pankart açıldı.

Final maçının başlamasından kısa bir süre önce sahada yapılan seremoni sırasında sahaya giren iki aktivist, Filistin bayrağının çizili olduğu ve ünlü ressam Pablo Picasso'nun İspanya'daki iç savaş dönemini anlattığı "Guernica" adlı tablosunun bir bölümünün resmedildiği bir pankart açtı.

Pankartın üzerinde büyük puntolarla "Soykırımı durdurun" yazılarak, altına "AB suç ortağı olma" ifadesi kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)