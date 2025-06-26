Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, Güney Kore temsilcisi Ulsan ise ABD'nin Cincinnati şehrinde karşılaştı.
Borussia Dortmund, maçın 36. dakikasında Daniel Svensson'dan gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
BREZİLYA EKİBİ TUR ATLADI
Miami'de oynanan günün diğer karşılaşmasında Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya ekibi Fluminense, golsüz berabere kaldı.
F Grubu'nda 7 puanla lider Borussia Dortmund ile 5 puanlı Fluminense, son 16 turuna yükseldi.
Mamelodi Sundowns, 4 puanla 3. sırada yer alırken Ulsan ise turnuvayı puansız tamamladı.