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Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan'ı 1-0 yenen Borussia Dortmund ve Mamelodi Sundowns ile golsüz berabere kalan Fluminense, son 16 turuna kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, Güney Kore temsilcisi Ulsan ise  ABD'nin Cincinnati şehrinde karşılaştı.

Borussia Dortmund, maçın 36. dakikasında Daniel Svensson'dan gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

BREZİLYA EKİBİ TUR ATLADI

Miami'de oynanan günün diğer karşılaşmasında Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya ekibi Fluminense, golsüz berabere kaldı.

F Grubu'nda 7 puanla lider Borussia Dortmund ile 5 puanlı Fluminense, son 16 turuna yükseldi.

Mamelodi Sundowns, 4 puanla 3. sırada yer alırken Ulsan ise turnuvayı puansız tamamladı.

Eshspor Haberleri