Bruno Henrique sakatlandı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bruno Henrique, Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı karşılaşmada kötü bir sakatlık yaşayarak gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı-lacivertli kulüp, ilk olarak Lincoln Henrique ile anlaştı ardından Bruma’yı, İstanbul’a getirdi. Fenerbahçe’nin transfer için anlaşma sağladığı Bruno Henrique dün gece ciddi bir sakatlık yaşadı.

Brezilya Serie A’nın 12’nci haftasında Flamengo’nun Cuiaba ile oynadığı müsabakaya Bruno Henrique ilk 11’de başladı. 31 yaşındaki futbolcu, dakikalar 6’yı gösterdiğinde Ayrton’un attığı golde asist yapan isim oldu. Brezilyalı futbolcu ve takım arkadaşlarının bu sevinci kısa sürdü.

Müsabakanın 14. dakikasında ev sahibi takımda topsuz alanda bir sakatlık yaşayan David Luiz kendisini riske etmedi. Tecrübeli savunmacı oyuna devam edemedi ve yerini Leo Pereira’ya bıraktı.

22. dakikada sakatlandı

Fenerbahçe’yi yakından ilgilendiren kötü haber ise 22. dakikada geldi. Flamengo’nun hızlı gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Bruno Henrique, rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı.

Marllon’un omuz attığı pozisyonda yere ters bir şekilde basan tecrübeli futbolcu, yerden uzun bir süre kalkamadı.

Sağlık görevlilerinin oyun alanındaki müdahalesine rağmen devam edemeyen Bruno Henrique, sedyeyle birlikte 25. dakikada gözyaşlarıyla kenara geldi. 31 yaşındaki oyuncunun yerine Vitinho kalan sürede görev yaptı.

Bruno alkışlarla sahayı terk etti

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Bruno Henrique’yi, sedyeyle kenara geldiği sırada yedek kulübesinde yer alan futbolcu ve tribündeki futbolcular alkışladı.

Öte yandan Brezilyalı futbolseverler, dizinde esneme ya da çapraz bağlarında sorun olduğunu içeren mesajlarla başarılı futbolcu için geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

Bruno Henrique’nin takım arkadaşları, düzenlenen basın toplantısında yaptıkları açıklamalarda kötü bir şey olmamasını umduklarını vurguladı.

Mücadelenin kalan süresinde rakibine karşı üstün oyununu hissettiren Flamengo sahadan 2-0 galip ayrıldı. Serie A temsilcisi puanını 15’e yükseltti.

Fenerbahçeliler kızgın

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar ise yakın zamanda takımdan ayrılması beklenen futbolcunun maça çıkarılması nedeniyle Flamengo'ya tepki gösterdi.