Carlo Ancelotti'den FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na veto: 20 milyon euroya gitmeyiz

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kulüp olarak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılmayacaklarını açıkladı.
Turnuvada gelirlerin çok düşük olduğunu söyleyen Ancelotti, "Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayacak. Real Madrid'in tek bir maçı 20 milyon eurodur. Tüm turnuva için bize bu parayı teklif ediyorlar. Olumsuz! Real Madrid, tıpkı diğer kulüplerin yaptığı gibi FIFA'nın davetini geri çevirecek!" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılından itibaren yeni bir formatla oynanacağını açıklamıştı.
15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak turnuva, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Kupada ilk iki takım gruptan çıkacak ve rövanş olmadan turnuva sistemiyle oynanacak.
FIFA'dan yapılan açıklamada; Avrupa'dan 12 kulüp, Asya'dan 4 kulüp, Afrika'dan 4 kulüp, Kuzey Amerika'dan 4 kulüp, Güney Amerika'dan 6 kulüp, Okyanusya'dan 1 kulüp ve turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD'den 1 kulübün yer alacağı açıklandı.
Turnuvaya katılacak takımlar ise şu şekilde belirlenecek;
Avrupa; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 8 takım.
Güney Amerika; 2021-24 yılları arasında Libertadores'i kazanmış kulüpler ve kulüpler sıralamasından gelecek 2 takım.
Afrika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 1 takım.
Kuzey Amerika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp.
Okyanusya; Kulüpler sıralamasından 1 kulüp.
Buna göre kupaya katılan takımlar şu şekilde oluşacak;
Asya (4 Kulüp)
Al Hilal
Urawa Red Diamonds
2024 Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
Asya'da son 4 yılın en iyi takımı
Afrika (4 Kulüp)
Al Ahly
Wydad Casablanca
2024 Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Afrika'da son 4 yılın en iyi takımı
Kuzey Amerika (4 Kulüp)
Monterrey
Seattle Sounders
Leon
2024 Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası şampiyonu
Güney Amerika (6 Kulüp)
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
2024 Libertadores Şampiyonu
G.Amerika'da son 4 yılın en iyi takımı
G.Amerika'da son 4 yılın en iyi 2. takımı
Okyanusya (1 Kulüp)
Okyanusya'da son 4 yılın en iyi kulüp
Avrupa (12 Kulüp)
Chelsea
Real Madrid
Manchester City
2024 Şampiyonlar Ligi şampyionu
Avrupa'da son 4 yılın en iyi takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 2. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 3. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 4. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 5. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 6. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 7. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 8. takımı
Ev sahibi (1 Kulüp)
ABD'den bir kulüp
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış