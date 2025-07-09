Carlo Ancelotti'ye vergi kaçakçılığı suçundan bir yıl hapis cezası

İspanyol haber ajansı EFE’nin aktardığına göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2014 yılında kulübü çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 12 ay hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı.

"DEVLETİ DOLANDIRMA NİYETİM OLMADI"

Madrid İl Mahkemesi’nde 2 ve 3 Nisan’da görülen duruşmalarda savunma yapan 66 yaşındaki İtalyan teknik adam, hiçbir zaman devleti dolandırma niyetinde olmadığını, yalnızca kulübün ve mali danışmanlarının yönlendirmelerini izlediğini söyleyerek beraatini talep etti. Ancelotti, suçlu bulunması halinde ise hafifletici sebeplerin dikkate alınmasını istedi.

Mahkeme, Ancelotti’yi 2014 yılına ilişkin imaj gelirlerinden doğan vergi kaçırma suçundan mahkûm ederken, 2015 yılına dair benzer bir suçlamadan ise akladı.

2013-2015 ve 2021’den bu yana Real Madrid’in başında olan Ancelotti, İspanyol devinde üçer kez Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa; ikişer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.