Carlos Cuesta, ilk maçında gol attı

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala bir veda yaşanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Kolombiyalı defans Carlos Cuesta'nın geçici transferi konusunda Vasco da Gama ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
İLK MAÇINDA GOL ATTI
Brezilya'nın yolunu tutan Cuesta, yeni takımında oynadığı ilk maçta fileleri havalandırdı.
Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Vasco da Gama, Ceara'yı konuk etti.
Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan Cuesta, 80. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Ancak karşılaşmada son sözü Ceara adına Pedro Henrique söyledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.