Eczacıbaşı, VakıfBank'a şans tanımadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 22:07
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.

115 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Dangubic, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Cazaute, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Ogbogu, Berka Özden)

Eczacıbaşı: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack KIsal, Elif Şahin (Simge Aköz, Plummer, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Maglio)

Setler: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25

Süre: 115 dakika (25, 33, 28, 29)

