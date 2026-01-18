Eczacıbaşı, VakıfBank'a şans tanımadı

- Eczacıbaşı, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
- Maç, Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynandı ve Eczacıbaşı üstün bir performans sergiledi.
- Karşılaşma toplam 115 dakika sürdü.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.
115 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
VakıfBank: Dangubic, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Cazaute, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Ogbogu, Berka Özden)
Eczacıbaşı: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack KIsal, Elif Şahin (Simge Aköz, Plummer, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Maglio)
Setler: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25
Süre: 115 dakika (25, 33, 28, 29)