Chelsea, Bournemouth engelini aşamadı

- Chelsea, Premier Lig'in 19. haftasında Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.
- Chelsea'nin gollerini Cole Palmer ve Enzo Fernandez, Bournemouth'un gollerini ise David Brooks ve Justin Kluivert attı.
- Bu sonuçla Chelsea'nin galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Bournemouth 10 maçtır kazanamıyor.
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, Bournemouth'u konuk etti.
Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Chelsea'nin gollerini; 15. dakikada penaltıdan Cole Palmer ve 23. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
Bournemouth'un gollerini ise 6. dakikada David Brooks ve 27'de Justin Kluivert attı.
İKİ TAKIMIN DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Chelsea, ligde 30 puanla 5. sırada bulunuyor.
10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Bournemouth ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde bir sonraki hafta Chelsea, deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Bournemouth ise Arsenal'i konuk edecek.