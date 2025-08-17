Chelsea - Crystal Palace maçında gol sesi çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 sonuçlandı.

GOL İPTAL EDİLDİ, AÇIKLAMA GELDİ

Eberechi Eze'nin 13. dakikada frikikten attığı gol Marc Guehi'nin Chelsea barajına 1 metreden fazla yakın olması sebebiyle iptal edildi.

Pozisyon hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Premier Lig Maç Merkezi, şu ifadeleri kullandı:

İncelemenin ardından, deplasman takımının 6 numaralı oyuncusunun şut çekildiği anda baraja bir metreden daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle gol iptal edilmiş ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilmiştir.