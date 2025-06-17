Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda Los Angeles FC'yi devirdi
Haber Merkezi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ABD'nin Atlanta kentinde oynanan D Grubu ilk maçında İngiliz temsilcisi Chelsea ile ABD ekibi Los Angeles FC karşılaştı.

Chelsea, 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez'in attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.

CHELSEA 3 PUANLA BAŞLADI

Kulüpler Dünya Kupası'na 3 puanla başlayan Chelsea, bir sonraki maçında Brezilya'nın Flamengo ekibiyle ile karşılaşacak.

Puanla tanışamayan Los Angeles FC ise Tunus'tan Esperance ile oynayacak.

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor