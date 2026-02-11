Abone ol: Google News

Chelsea üstünlüğünü koruyamadı: Leeds United'a takıldı

Chelsea, Premier Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 06:46
Chelsea üstünlüğünü koruyamadı: Leeds United'a takıldı
  • Chelsea, Premier Lig'in 26. haftasında Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.
  • Chelsea gollerini Joao Pedro ve Cole Palmer ile buldu.
  • Leeds United ise Lukas Nmecha ve Noah Okafor ile skoru eşitledi.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea, Leeds United'ı ağırladı.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Chelsea'nin gollerini 24. dakikada Joao Pedro ile 58. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.

LEEDS GERİ DÖNDÜ

Leeds United'ın sayıları 67. dakikada penaltıdan Lukas Nmecha ile 73. dakikada Noah Okafor'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 44 yapan Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Burnley'yi konuk edecek.

30 puana ulaşan Leeds United ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

Eshspor Haberleri