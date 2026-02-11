Chelsea üstünlüğünü koruyamadı: Leeds United'a takıldı

- Chelsea, Premier Lig'in 26. haftasında Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.
- Chelsea gollerini Joao Pedro ve Cole Palmer ile buldu.
- Leeds United ise Lukas Nmecha ve Noah Okafor ile skoru eşitledi.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea, Leeds United'ı ağırladı.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Chelsea'nin gollerini 24. dakikada Joao Pedro ile 58. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.
LEEDS GERİ DÖNDÜ
Leeds United'ın sayıları 67. dakikada penaltıdan Lukas Nmecha ile 73. dakikada Noah Okafor'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 44 yapan Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Burnley'yi konuk edecek.
30 puana ulaşan Leeds United ise Aston Villa deplasmanına gidecek.