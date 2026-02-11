Abone ol: Google News

Newcastle United deplasmanda Tottenham'ı devirdi

Newcastle United, Premier Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Tottenham Hotspur'u 2-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 07:31
  • Newcastle United, Premier Lig'de Tottenham Hotspur'u 2-1 yendi.
  • Newcastle'ın gollerini Malick Thiaw ve Jacob Ramsey attı.
  • Tottenham, 8 maçtır galibiyet alamadı ve 29 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham Hotspur, Newcastle United'ı ağırladı.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Newcastle'ın gollerini 45+6. dakikada Malick Thiaw ile 68. dakikada Jacob Ramsey attı.

Tottenham'ın tek sayısını 64. dakikada Archie Gray kaydetti.

4 MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla 4 maç sonra galibiyet alarak puanını 36 yapan Newcastle United, ligdeki bir sonraki maçında Manchester City deplasmanına gidecek.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan ve 29 puanda kalan Tottenham Hotspur ise ligin lideri Arsenal'i konuk edecek.

