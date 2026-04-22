Chelsea'de Liam Rosenior dönemi sona erdi

Chelsea'de Liam Rosenior dönemi sona erdi
İngiliz devi Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenior'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İngiliz teknik adam Rosenior ile yolların ayrıldığı belirtildi.

GÖREVDE 3 AY KALABİLDİ

Daha önce Derby County, Hull City ve Strasbourg'u çalıştıran Rosenior, Chelsea'de yaklaşık 3 ay görev yapabildi.

SON 5 MAÇI KAYBETTİLER

Premier Lig'de son 5 maçını kaybeden Chelsea, 34 hafta sonunda 48 puanla 7. sırada yer aldı.

