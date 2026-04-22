Chelsea'de Liam Rosenior dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenior'ın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İngiliz teknik adam Rosenior ile yolların ayrıldığı belirtildi.
GÖREVDE 3 AY KALABİLDİ
Daha önce Derby County, Hull City ve Strasbourg'u çalıştıran Rosenior, Chelsea'de yaklaşık 3 ay görev yapabildi.
SON 5 MAÇI KAYBETTİLER
Premier Lig'de son 5 maçını kaybeden Chelsea, 34 hafta sonunda 48 puanla 7. sırada yer aldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi