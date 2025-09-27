Chelsea'ye evinde Brighton şoku

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, Brighton'ı konuk etti.

BRIGHTON, CHELSEA KARŞISINDA GERİDEN GELEREK 3-1 GALİP

Stamford Bridge'de oynanan maçı Brighton, geriden gelerek 3-1 kazandı.

Chelsea'de fileleri 24. dakikada Enzo Fernandez havalandırdı.

Brighton'ın gollerini ise 77 ve 90+10. dakikalarda Danny Welbeck ile 90+2. dakikada Maxim De Cuyper kaydetti.

Chelsea'de Trevoh Chalobah, 53. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

FERDİ, 90 DAKİKA OYNADI

Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Brighton puanını 8'e yükseltti. Chelsea ise 8 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Chelsea, Liverpool'u ağırlayacak. Brighton ise Wolverhampton'a konuk olacak.