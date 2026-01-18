Abone ol: Google News

Galatasaray, Halkbank karşısında zorlanmadı

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 18:45
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
  • Ev sahibi takım setleri 25-23, 25-20 ve 25-18 kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile Halkbank karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

92 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erol Akbulut

Galatasaray: Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wriht, Can Koç)

Halkbank: Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Samet Baltacı, Sokolov, Leal (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan)

Setler: 25-23, 25-20, 25-18

Süre: 92 Dakika (31, 32, 29)

