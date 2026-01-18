Galatasaray, Halkbank karşısında zorlanmadı

- Galatasaray, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank'ı 3-0 yendi.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
- Ev sahibi takım setleri 25-23, 25-20 ve 25-18 kazandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile Halkbank karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
92 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erol Akbulut
Galatasaray: Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wriht, Can Koç)
Halkbank: Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Samet Baltacı, Sokolov, Leal (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan)
Setler: 25-23, 25-20, 25-18
Süre: 92 Dakika (31, 32, 29)