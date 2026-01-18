Abone ol: Google News

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 18:37
  • Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde tamamladı.
  • Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
  • Siyah-beyazlı ekip, maç için kampa girdi.

Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

KAMPA GİRİLDİ

Isınma koşuları ve 5'e 2 ile başlayan idmanın taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç için kampa girdi.

