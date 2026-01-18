Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

- Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde tamamladı.
- Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
- Siyah-beyazlı ekip, maç için kampa girdi.
Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
KAMPA GİRİLDİ
Isınma koşuları ve 5'e 2 ile başlayan idmanın taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç için kampa girdi.