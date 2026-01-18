Emre Belözoğlu: Kazanamadığımız için üzgünüz

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendileri adına çok önemli bir mücadele olduğuna değinerek, "Kazanmak için, 3 puan için çıktığımız bir maçtı. İlk yarı rahatlıkla 2-0, 3-0'ı bulabilirdik. Bizim adımıza talihsizlik. Rakip, benim eski takımımım. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bildiğim için ilk yarıda özellikle maçı koparabilecek pozisyonlar geldiğinde 1-0, 2-0 yapsak çok daha başka bir senaryoyla ikinci yarıya çıkabilirdik. Maçın hayal kırıklığı ikinci yarıdaki ilk 30 dakikalık büyük bir boşluk. O dönemde Antalyaspor bence daha iyi oynadı. Hatta çok net pozisyona girdi. Ligde maç kazanmak kolay değil. Ama bugün Antalyaspor ikili averajda bizim önümüzde. Elimizden geldiğince bazı şeyi oturtmaya çalışıyoruz. 3 beraberlik, 1 de Galatasaray mağlubiyeti var ama bugün kazanamadığımız için üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Oyuncularım elinden gelen şeyi yapmaya çalıştı ama çok içgüdüsel hareket ettiklerinde oyuncularda birazcık karmaşa oluyor. Bundan da memnun değilim. Nasıl bir tevafuksa da geldiğimizden beri dördüncü maça çıktık; pazar, cuma oynayan tek takım biziz. Bizim dışımızda kimse böyle bir fikstür oynamadı. Önümüze bakacağız. İç sahada minimum 6 maç kazanmak istiyoruz. Deplasmanda da 3-4 galibiyet alabilirsek hedefimiz net bir şekilde 8-9-10'lu galibiyetlere ulaşmak. Bunu da yapabilecek güçte ve kalitede olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SZALAI İLE İLGİLİ BİR KARAR ALMA DURUMUMUZ OLABİLİR"

Transferler ve takımdaki oyuncular hakkında da bilgiler veren Belözoğlu, "Önemli oyuncular aldık ama 4-5 aydır futbol oynamayan oyuncular bunlar. Bizim onları hazırlamamız gerekiyor. Oyuncular hemen geldi, oynayacaklar gibi bir algının oluşması bize çok fayda sağlamayacaktır. Becao bizim için çok değerli bir oyuncu. O da ne yazık ki uzun zamandır oynamıyor. Tüm oyuncularım dahil olduklarında çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Szalai'nin performansı bizim adımıza geldiğimiz günden beri ne yazık ki beklentimizin altında. Onunla alakalı bir karar alma durumumuz önümüzdeki hafta olabilir ama bununla alakalı net bir yere varmadık. Transfer döneminde dinamik kararlar olabilir" diye konuştu.

"MAÇ KAZANMA BENCE DAHA DEĞERLİ"

Kırmızı-beyazlılara karşı pozisyon ürettiklerini ama atamadıklarını belirten lacivert-beyazlıların teknik direktörü, sözlerine şöyle devam etti: