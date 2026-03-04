Abone ol: Google News

Hull City deplasmanda Ipswıch Town'a kaybetti

Yayınlama:
Hull City deplasmanda Ipswıch Town'a kaybetti
Haber Merkezi Haber Merkezi

Hull City, zirve mücadelesi verdiği Ipswıch Town'a karşı 1-0 mağlup oldu.

İngiltere Championship'in 32. haftasında Ipswich Town ile Hull City karşı karşıya geldi.

IPSWİCH TOWN SAHASINDA TEK GOLLE KAZANDI

Portman Road'da oynanan müsabakayı ev sahibi Ipswich Town 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin tek golü 71. dakikada Azor Matusiwa'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ipswich puanını 63'e çıkartırken, Hull City ise 60 puanda kaldı.

GELECEK MAÇ

Hull City önümüzdeki hafta Millwall ile evinde karşılaşacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar