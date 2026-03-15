Como, Roma karşısında iki golle güldü

Como, İtalya Serie A'nın 29. haftasında evinde Roma'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Roma, 7. dakikada Donyell Malen'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Como, 59. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
ROMA, 10 KİŞİ KALDI
Roma, Wesley'in 64. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
GALİBİYET GOLÜ CARLOS'TAN
Como, Fenerbahçe'den kiralanan Diego Carlos'un 79. dakikada attığı golle Roma'yı 2-1 mağlup etti.
ZEKİ, 70 DAKİKA OYNADI
Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 70 dakika sahada kaldı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Como, 54 puana yükseldi. Roma, 51 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Como, Pisa'yı ağırlayacak. Roma, sahasında Lecce'yi konuk edecek.
