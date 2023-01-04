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- Cristiano Ronaldo Arapça konuşmaya çalıştı
Cristiano Ronaldo Arapça konuşmaya çalıştı
Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo için muhteşem bir imza töreni yapıldı.
- Haber Merkezi
- 04.01.2023 - 09:21
- Güncelleme : 04.01.2023 - 10:07
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Mrsool Park'ta düzenlenen törene taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Mrsool Park'a ailesiyle birlikte gelen Ronaldo, ilk olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ronaldo, basın toplantısının ardından 7 numaralı formasını giyerek Mrsool Park'ta taraftarların karşısına çıktı.
İmzaladığı topları tribündeki taraftarlara yollayan Portekizli futbolcuya daha sonra eşi ve çocukları eşlik etti.
Arapça seslendi
Efsaneleşen gol sevincini de yapan Ronaldo, mikrofondan Arapça "Bu benim dünyam." diyerek taraftarlara seslendi.
İlk başta ne söylemesi gerektiğini anlamakta zorlanan Ronaldo, sonunda Arapça konuşmayı başardı.
Ronaldo Arapça konuşmaya çalıştı VİDEO