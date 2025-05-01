Asya AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Japon ekibi Kawasaki Frontale karşı karşıya geldi.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al Nassr 3-2 mağlup oldu ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tatsuya Ito, 41. dakikada Yuto Ozeki ve 76. dakikada Akihiro Ienega kaydetti.
Ev sahibi Al Nassr'ın gollerini 28. dakikada Sadio Mane ve 87. dakikada Ayman Yahya attı.
JAPON EKİBİ, MERİH'İN TAKIMIYLA MÜCADELE EDECEK
Finale yükselen Kawasaki Frontale, 3 Mayıs'ta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli ile karşılaşacak.
RONALDO, KENDİSİYLE TARTIŞTI
Öte yandan Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda üzüntüyle yaptığı hareketler dikkat çekti.
Yıldız futbolcunun, maçın ardından kendisiyle tartı. Portekizli efsane ismin el ve kol hareketleri yaparak kendini suçladığı görüldü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış