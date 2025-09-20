Cristiano Ronaldo'dan Joao Felix için yapılan yoruma sert yanıt!

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı ve vatandaşı Joao Felix için yapılan yoruma çok sert tepki gösterdi.

Portekizli yıldız, Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştiren bir podcast'e cevap verdi.

"APTALLAR FUTBOLDAN HİÇ ANLAMIYORLAR"

Ronaldo, söz konusu eleştiriye, "Aptallar futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar." diye yanıt verdi.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER

25 yaşındaki Portekizli Joao Felix, yaz transfer döneminde Chelsea'den Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr'da 5 maçta süre bulan Felix, 4 kez gol sevinci yaşadı.