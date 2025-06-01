Damien Comolli, Juventus'ta genel müdür olacak

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Juventus, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'yi genel müdürlük görevine getirdi.

JUVENTUS, COMOLLİ’Yİ GENEL MÜDÜR OLARAK DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, Comolli'nin 4 Haziran'dan itibaren kulüpte genel müdür olarak göreve başlayacağı belirtildi.

Juventus'un açıklamasında, Comolli'nin doğrudan CEO Maurizio Scanavino'ya bağlı olarak çalışacağı kaydedildi.

Comolli, yaptığı açıklamada, "Tarihi, kimliği ve geleceği eşsiz bir kulübe katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Juventus'un kazanması için ilk günden itibaren tüm deneyimimi kulübün hizmetine sunacağım." dedi.

FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI

52 yaşındaki Damien Comolli, Monaco ve Arsenal'de scout olarak başladığı futbol kariyerinde 2004/05 ve 2008/2010'da St.Etienne'de sportif direktörlük, 2005/08'de Tottenham'da futbol şube sorumlusu, 2010/12'de Liverpool'da sportif direktörlük, 2018/2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparak sürdürdü. Comolli, 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe'deki görevinden alınmıştı.

Comolli, 2020 yılından bu yana ise Toulouse'de başkanlık görevini yürüttü.