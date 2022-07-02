Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, ünlü Türk restoran zinciri CZN Burak'a gitti. Yıldız oyuncunun eğlenceli anları sosyal medyada oldukça beğenildi.

CZN Burak, dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Dani Alves, tatil için Dubai'yi seçti. Dubai'ye giden her insan gibi o da ünlü Türk restoranı CZN Burak'a gitti.

Yıldız oyuncu ile eğlenceli bir video hazılayan Burak Özdemir, Dani Alves ile birlikte yemek yaptı.

Birlikte halay çektiler

Daha önce de dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Burak Özdemir, Dani Alves ve ünlü sanatçı Melhem Zein ile birlikte halay çekti.

Dani Alves, CZN Burak'a gitti İZLE