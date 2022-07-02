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    Dani Alves, CZN Burak'a gitti

    Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, ünlü Türk restoran zinciri CZN Burak'a gitti. Yıldız oyuncunun eğlenceli anları sosyal medyada oldukça beğenildi.
    • 02.07.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 17:31
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    Dani Alves, CZN Burak'a gitti

    CZN Burak, dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

    Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Dani Alves, tatil için Dubai'yi seçti. Dubai'ye giden her insan gibi o da ünlü Türk restoranı CZN Burak'a gitti.

    Yıldız oyuncu ile eğlenceli bir video hazılayan Burak Özdemir, Dani Alves ile birlikte yemek yaptı.

    Birlikte halay çektiler

    Daha önce de dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Burak Özdemir, Dani Alves ve ünlü sanatçı Melhem Zein ile birlikte halay çekti.

    Dani Alves, CZN Burak'a gitti İZLE

    Dani Alves, CZN Burak a gitti #1

    Dani Alves, CZN Burak a gitti #2

    Dani Alves, CZN Burak a gitti #3

    Dani Alves, CZN Burak a gitti #4

    Dani Alves, CZN Burak a gitti #5

    Dani Alves, CZN Burak a gitti #6

    Dani Alves, CZN Burak a gitti #7

    Dani Alves, CZN Burak a gitti #8


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