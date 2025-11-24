Dev derbide gülen taraf Milan oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi.

MİLAN, DERBY DELLA MADONNİNA’YI KAZANDI

İtalya'da Derby della Madonnina olarak bilinen derbi, Guiseppe Meazza'da oynanırken Milan, ezeli rakibi Inter'i 1-0 mağlup etti.

Milan'a galibiyeti getiren gol, 54. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada Inter adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçın ilk dakikalarında tempo üst seviyeye çıkmazken ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

PULISIC'TEN GALİBİYET GOLÜ

İkinci yarının başında kıpırdanmaya başlayan Milan, 54. dakikada Christian Pulisic ile golü buldu. Driplingle birlikte ceza sahasına sokulan Alexis Saelemaekers'in kaleye vurduğu etkili şutu Sommer güçlükle kurtardı. Seken topu tamamlayan Pulisic, takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadele, Milan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken 73. dakikada Inter, Pavlovic'in Marcus Thuram'a yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTIYI KAÇIRDI

Hakan Çalhanoğlu topun başına geldi fakat milli oyuncumuz penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Maignan kurtarışı yaptı.

Bu pozisyonla birlikte Hakan Çalhanoğlu, İtalya kariyerinde 2. kez bir penaltı atışından yararlanamamış oldu.

Milli oyuncumuz, 78. dakikada oyundan çıkarak yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, ezeli rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

6 MAÇLIK SERİ

Maçın galibi Milan, 6 resmi maçtır Inter'e kaybetmiyor. Milan bu maçlarda 4 galibiyet alırken 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Milan, ligdeki puanını 25'e yükseltirken Inter 24 puanda kaldı.

Inter, Serie A'nın 13. haftasında deplasmanda Pisa ile karşılaşacak. Milan ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.