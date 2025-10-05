Diego Carlos, Serie A'daki performansıyla dikkat çekiyor

İtalya Serie A’da 6. hafta mücadelesinde Atalanta ile Como karşılaştı.

Gollerin ilk yarıda geldiği mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Como’nun Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Carlos, üst üste üçüncü kez Serie A’da ilk 11 başlarken maçın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Brezilyalı stoper, Fiorentina ve Cremonese karşılaşmalarında da ilk 11’de yer almıştı.

İSTATİSTİKLERİ

Carlos, Atalanta karşısındaki performansıyla birçok istatistikte ilk sırada yer aldı.

Deneyimli futbolcu, maçta en fazla topla buluşan oyuncu olurken yüzde 90 pas oranıyla mücadeleyi tamamladı.

32 yaşındaki stoper, top uzaklaştırma ve şut engelleme istatistiklerinde ilk sırada yer aldı.

Brezilyalı oyuncu girdiği yedi ikili mücadelenin altısını kazanırken dört hava topunun tamamında başarı sağladı.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAMIŞTI

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Carlos, Como'daki ilk maçında da takımın en iyilerden biri olmuş ve ikinci karşılaşmasında da savunmada dikkat çeken bir performansa imza atmıştı.

"BU KULÜBÜ SEÇTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Maçın ardından konuşan Diego Carlos şunları söyledi: