Dimitris Pelkas'tan Süper Lig hakemlerine gönderme

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e kiraladığı Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, Süper Lig hakemlerine göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e kiraladığı Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, Süper Lig'de hakemlerin, oyunun akışına olumsuz müdahale ettiğini iddia etti.

Sarı-lacivertli ekipte 2 sezon forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hull City'nin 2022 FIFA Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Süper Lig ile Championship arasında en büyük farklılıkların hakemler olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti:

"Süper Lig ile Championship arasında çok ciddi bir tempo farkı var. Bunu sahada hissedebiliyoruz. Bence bunun sebebi hakemler. İngiltere'de hakemler oyunu durdurmuyor. Oyunun akmasına, kendi kendine oynanmasına izin veriyorlar ve bunu hakemler istiyor. Faul çalmaları Türkiye'ye göre çok zor. Bizim ligimizde hiç kolay faul çalınmıyor. Bir yerde okuduğuma göre İngiltere'de top neredeyse 10-15 dakika daha fazla oyunda kalıyor. Bundan dolayı temponun yüksek olduğuna eminim."





Taraftara mesaj

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'de çok güzel 2 sezon geçirdiğini dile getirdi.

İngiltere'de kendisi için yeni bir maceraya yelken açtığını vurgulayan Pelkas, Fenerbahçe'ye ilişkin "Fenerbahçe'de hem taraftarlar hem de sokaktaki insanlar tarafından çok güzel bir sevgi gördüm. Beni hep sevgiyle karşıladılar. Geçen eşimle Türkiye'de çok güzel 2 senemizin geçtiğini konuştuk. Ancak şu an kendim için yeni bir maceradayım. Burası da harika bir yer ve taraftarlar beni çok seviyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pelkas, Messi'ci çıktı

Dimitris Pelkas, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye duyduğu hayranlık sebebiyle Dünya Kupası'nda bu ülkeyi desteklediğini açıkladı.

Brezilya, İngiltere, İspanya ve Fransa'yı en iyi başlangıç yapan takımlar olarak ifade eden Pelkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Kupası'nda Messi'den dolayı Arjantin'i destekliyorum. Benim için Messi şu anda dünyanın en iyi futbolcusu. Bazıları dünyanın en iyi futbolcusu olmak için Dünya Kupası kazanılması gerektiğini söylüyor ancak benim için şu anda da Messi öyle ve öyle de kalacak. Brezilya ilk 2 maçında çok kuvvetli görüldü. İngiltere de öyle. İspanya'ya da değinmek isterim. Onlar da çok kuvvetli ve çok genç bir takım. Özellikle Pedri-Gavi ikilisinin geleceğin Xavi-İniesta ikilisi olacağını düşünüyorum. Fransa'nın da çok kuvvetli bir kadrosu var. Brezilya, İngiltere, İspanya ve Fransa favorilerim ama umarım bir şey olur ve Arjantin bu turnuvayı kazanır."