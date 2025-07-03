Diogo Jota'nın yaşamını futbol camiasını derinden üzdü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, futbol camiasını derinden üzdü.

Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

"SENİ ÖZLEYECEĞİZ"

Jota'nın milli takımdan arkadaşı Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Bu hiç mantıklı değil. Az önce milli takımda birlikteydik, yeni evlenmiştin. Her zaman ailen, çocukların ve eşinle olacağını biliyorum. Huzur içinde yat. Seni özleyeceğiz.

"YASTAYIZ"

Her iki kardeşin de daha önce formasını giydiği Portekiz kulübü Porto ise şu mesajı paylaştı:

Yastayız. Diogo Jota ve gençlik kadromuzdaki sporcumuz olan kardeşi Andre Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına içten taziyelerimizi sunmaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Huzur içinde yatsınlar.

"PERİŞAN OLDUK"

Jota'nın formasını giydiği Liverpool Kulübü, trajik ölümle ilgili şunları kaydetti:

Diogo Jota'nın trajik ölümünden dolayı perişan olduk. Liverpool, şu anda başka bir yorumda bulunmayacak. Diogo ve Andre'nin ailesinin, arkadaşlarının, takım arkadaşlarının ve kulüp personelinin, akıl almaz bir kayıpla başa çıkmaya çalıştığı bir dönemde mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz.

CARRAGHER, GERRARD VE NUNEZ'DEN PAYLAŞIMLAR

Liverpool efsaneleri Jamie Carragher ve Steven Gerrard, Diogo Jota'nın vefatı nedeniyle sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi,

Jamie Carragher, şu paylaşımı yaptı:

Bu sabah Diogo Jota ve kardeşi Andre hakkında yıkıcı haberler aldık. Düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla, özellikle de eşi Rute ve üç sevimli çocuklarıyla.

Steven Gerrard ise şu paylaşımda bulundu:

Bu inanılmaz üzücü zamanda ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

Son üç sezonda Jota ile birlikte oynayan Liverpool forveti Darwin Nunez, şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar acı için teselli sözcükleri yok. Seni her zaman gülümsemenle, sahada ve saha dışında iyi bir arkadaş olarak hatırlayacağım. Tüm gücümü ailesine gönderiyorum, bulunduğu yerden eminim ki her zaman sizinle olacak, özellikle de karısı ve üç çocuğu. Huzur içinde yatsın. Diogo ve Andre.

PREMIER LİG EKİPLERİNDEN PAYLAŞIMLAR

Manchester City Kulübü, şu ifadeleri kullandı:

Manchester City'deki herkes Diogo Jota'nın vefatıyla ilgili yıkıcı haberi öğrenince şok oldu ve üzüldü. Bu zor zamanda ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool Futbol Kulübündeki herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz. Huzur içinde uyu, Diogo.

Manchester United Kulübü ise şu paylaşımda bulundu:

En derin taziyelerimiz Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin sevdiklerine ve bugünün yürek parçalayıcı haberinin ardından Liverpool ile bağlantılı olan herkese.

Everton Kulübü de şu mesajı paylaştı:

Everton'daki herkes Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın trajik vefatından dolayı derinden üzüldü. Bu üzücü zamanda düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla.

FA VE PREMIER LİG YIKILDIKLARINI AÇIKLADI

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve Premier Lig, Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin ölümlerini duyduklarında "yıkıldıklarını" açıklarken sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Diogo'nun ailesine, arkadaşlarına ve takım arkadaşlarına en derin taziyelerini iletti.

Premier Lig, "Futbol, ​​sonsuza dek özlenecek bir şampiyonu kaybetti." diye ekledi.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Bu arada, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile Portekiz arasında bugün oynanacak maçta oyuncunun vefatı nedeniyle saygı duruşu yapılacak.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca, şu ifadeleri kullandı: