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    Eden Hazard'ın tekmelediği top toplayıcı çocuk, Genç Zenginler Listesi'ne girdi

    Eden Hazard'ın Chelsea'de oynadığı dönem saha kenarında tekmelediği top toplayıcı çocuk, The Times'ın Genç Zenginler Listesi'ne girdi.
    • 23.08.2022 - 18:48
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    Eden Hazard'ın tekmelediği top toplayıcı çocuk, Genç Zenginler Listesi'ne girdi

    Belçikalı yıldız Eden Hazard, 2013'te başrolünde yer aldığı bir olayla futbol gündemine oturmuştu.

    Chelsea'nin Swansea City ile karşılaştığı Lig Kupası yarı final rövanşında Hazard, topu kendisine vermeyen top toplayıcı çocuğu tekmelemiş ve ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

    Swansea City'de top toplayıcılık yapan Charlie, o dönem kulübün en büyük hissedarlarından olan Martin ile Louisa çiftinin oğlu.

    Hazard ile yaşadığı olayın ardından sosyal medyada ünlenen Charlie, özellikle Twitter'da birçok takipçiye ulaştı.

    40 milyon sterlin'e sahip

    Charlie okulu bitirdikten sonra bir arkadaşıyla birlikte içki sektörüne atıldı ve bir alkol şirketi kurdular.

    Dünyada 40 ülkede satılan içkinin büyümesinde Floyd Matweather ve Ronaldinho gibi isimlerin tanıtımları da rol oynadı.

    Yaşadığı olayla futbol gündemine oturan Charlie Morgan'ın şimdi yaklaşık 40 milyon sterlin değerinde serveti var. Charlie Morgan kurduğu şirketle The Times'ın Genç Zenginler Listesi'nde 24. sırada yer aldı.

    Eden Hazard, Charlie'ye yaptığı hareketin ardından, "Top toplayıcı çocuk soyunma odasına geldi ve biraz sohbet ettik. Özür diledim, o da özür diledi ve konu kapandı." ifadelerini kullanmıştı.

    Eden Hazard ın tekmelediği top toplayıcı çocuk, Genç Zenginler Listesi ne girdi #1


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