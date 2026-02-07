Edin Dzeko'nun golleri Schalke'ye yetmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bundesliga 2'nin 21. hafta maçında Schalke 04 sahasında Dinamo Dresden ile 2-2 berabere kaldı.

Veltins-Arena'da oynanan maçta Schalke'nin golleri 52. ve 70. dakikalarda Edin Dzeko'dan geldi.

39'LUK DZEKO TAKIMINI SIRTLADI

Dresden'in gollerini ise 78. dakikada kendi kalesine Hasan Kuruçay ve 87. dakikada Thomas Keller attı.

Schalke'de milli futbolcular Kenan Karaman ve Mertcan Ayhan maçın tamamında sahada kaldı. Hasan Kuruçay ise 75. dakikada oyuna girdi.

2 GOL BİRDEN ATTI

Bu sonuçla birlikte Schalke maç fazlasıyla 40 puan olarak liderliğini korurken, Dinamo Dresden ise 21 puanla haftayı sonuncu Greuther Fürth'ün üstünde tamamladı.

Ligin sonraki maçında Schalke, Holstein Kiel'e konuk olacak. Dresden ise Elversberg'i ağırlayacak.