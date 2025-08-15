Endonezya'da şaşkına çeviren gol sevinci: Boşluğa düştü

Endonezya'da yaşanan bir gol sevinci, dünya kamuoyunda gündem oldu...
Endonezya U-17 Milli Takımı ile Tacikistan U-17Milli Takımı, 2025 Bağımsızlık Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede yaşanan bir gol sevinci, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.
GOL SEVİNCİ YAPARKEN 3 METRELİK BOŞLUĞA DÜŞTÜ
Taraftarlara doğru koşan genç oyuncu Mierza Firjatullah, farkında olmadan tribün önündeki 3 metre derinliğindeki boşluğa düştü.
O anlar, tribünlerde ve kameralar karşısında kısa süreli paniğe neden oldu.
Mierza yere düştükten sonra korkulan olmadı ve oyuncu sakatlık sorunu yaşamadan maça devam etti.
İşte o anlar...
AKILLARA AROG GELDİ
Öte yandan bu olay akıllara Arog filmini getirdi.
Filmde gol sevinci sonrasında boşluğa düşen oyuncunun o anları sosyal medyada Arog'la ilgili çeşitli geyikleri de beraberinde getirdi.