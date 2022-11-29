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    Enner Valencia'dan çocuklar için anlamlı hareket

    Enner Valencia'dan çocuklar için anlamlı hareket

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası'nda kazanacağı tüm parayı çocukları yaşatmak için harcayacak.
    • 29.11.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 11:06
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    Ekvador forması ile iki maçta 3 gol atarak Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Fenerbahçeli Enner Valencia, kendini çocuklara adadı.

    Turnuvada gol krallığına yürüyen deneyimli oyuncu, ülkesinin Esmeralda bölgesindeki (Kolombiya sınırı) çocuk ölümlerine karşı kampanya başlatmaya hazırlanıyor.

    Enner Valencia dan çocuklar için anlamlı hareket #1

    "Çocuklar ölmesin"

    San Lorenzo doğumlu olan, terör olaylarını kendisi ve ailesi sürekli yaşayan Valencia, F.Bahçe'ye imza attığında da kız kardeşi fidye için kaçırılmıştı.

    Esmeralda bölgesinde günde 100 bin kişiden 64'ü hayatını kaybederken, Kolombiya sınırındaki bu bölge uyuşturucu ticaretinin dünyada en çok yapıldığı güzergahlardan biri olarak biliniyor.

    Valencia'nın; FIFA, sponsorlar ve ülke federasyonundan gelecek tüm primleri bu bölgedeki çocuk ölümlerini durdurmak için harcayacağı öğrenildi.

    33 yaşındaki golcünün, turnuvadan en az 150 bin euro gelir elde etmesi bekleniyor.

    Enner Valencia dan çocuklar için anlamlı hareket #2


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