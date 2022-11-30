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    Enner Valencia'nın gözyaşları

    Enner Valencia'nın gözyaşları

    Dünya Kupası'na performansıyla damga vurmasına rağmen takımının elenmesine engel olamayan Enner Valencia, Senegal'e yenildikleri maç sonunda ağladı.
    • 30.11.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:18
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    2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda heyecan sona erdi ve Ekvador turnuvaya veda etti. Dünya Kupası'na çok iyi açılış yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia, hem sahada hem de basın mensupları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu için Katar'daki dev turnuva oldukça iyi başladı. Enner Valencia, ev sahibi Katar karşısında oynanan turnuvanın açılış maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

    Enner Valencia, Katar'daki dev organizasyonda gol atan ilk isim unvanının sahibi oldu. Yıldız futbolcunun gösterdiği performansla Katar'ı 2-0 geçen Ekvador, turnuvaya 3 puanla başladı.

    1-1 berabere biten Hollanda maçında da puanı getiren golü kaydeden başarılı golcü, Senegal maçında ise 70. dakikada yenilen golde yaptığı hatayla maçın 2-1 bitmesine neden oldu.

    Enner Valencia'nın elenme gözyaşları - İZLE

    Enner Valencia nın gözyaşları #1

    Gözyaşlarına engel olamadı

    Bu sonuçla turnuvaya veda eden Ekvador'da ise Valencia, önce saha içinde ardından da maç sonu röportajında gözyaşlarını tutamadı.

    Enner Valencia müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki santrfor açıklamasında, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk ama bugün başaramadık." ifadelerini kullandı.

    Enner Valencia nın gözyaşları #2

    Turnuvayı 3 golle kapattı

    Senegal'e 2-1 mağlup olan Ekvador, rakibinin 2 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkamadı.

    Katar'a iki, Hollanda'ya bir gol atan Enner Valencia turnuvayı 3 golle tamamladı.

    Enner Valencia nın gözyaşları #3


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