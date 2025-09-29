Eric Cantona'dan Filistin'e destek forması

Eski futbolcu ve oyuncu Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinli mültecilere dikkat çekmek için anlamlı bir adım attı.

Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beytüllahim’deki Aida mülteci kampının takımı Lajee Celtic Club’ın formasını giyerek destek mesajı verdi.

FİLİSTİN EKİBİNİN FORMASINI GİYDİ

Cantona’nın duyurduğu yardım kampanyası, İskoçya’daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldı.

Taraftarların öncülüğünde satışa çıkarılan formaların gelirleri, doğrudan Filistinli mültecilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

GELİR, FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE BAĞIŞLANACAK

Instagram paylaşımında “Lajee Celtic Club” formasıyla kamera karşısına geçen Cantona, kampanyaya katılım çağrısı yaptı.

Efsane futbolcunun bu dayanışma hareketi, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

FİLİSTİN'E YÖNELİK DESTEĞİ YENİ DEĞİL...

Öte yandan Cantona daha önce de birçok kez Filistin'e yönelik destek çağrılarıyla hatırlanıyor.

Cantona son olarak İsrail'in spor müsabakalarına katılmasına izin verilmesini kınamıştı.

Cantona, "Rusya, Ukrayna’da savaş başlattıktan dört gün sonra FIFA ve UEFA, Rusya'yı menetti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütü'nün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor." ifadelerini kullanmıştı.