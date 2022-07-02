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    Erik ten Hag, eski öğrencilerini ManU'ya istiyor

    Manchester United yönetimi yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın istediği Frenkie de Jong, Lisandro Martinez ve Christian Eriksen için kesenin ağzını açacak.
    • 02.07.2022 - 16:52
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    Erik ten Hag, eski öğrencilerini ManU'ya istiyor

    Premier Lig'de 2010 yazından beri ilk kez haziran ayını transfer yapmadan geçiren Manchester United'ı hareketli bir Temmuz ayı bekliyor.

    Kırmızı Şeytanlar'ın yapacağı hamleler merak edilirken, Manchester United yönetimi yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın istediği isimleri üst üste bitirmeyi planlıyor.

    Daily Express'te yer alan haberde, United'ın en büyük hedefi ten Hag'ın eski öğrencilerinden Frenkie de Jong olduğu belirtildi. Hollandalı orta sahanın sözleşmesinin uzun olması ve Barcelona tarafından büyük bir yatırım yapılarak alınmış olması nedeniyle Katalan kulübünün fiyat bonservis için yüksek talepte bulunduğu ifade edildi.

    Martinez de listede

    Erik ten Hag'ın eski öğrencilerinden Lisandro Martinez'in de listede olduğu ifade edilirken yönetim, Arjantinli stoperin de yüksek maliyete rağmen transferi tamamlamak istiyor.

    Haberde, Manchester ekibinde bir diğer hedefinin ise Christian Eriksen olduğu ifade edildi. Serbest oyuncu statüsünde bulunan Eriksen, geçtiğimiz sezon Brentford formasını terletmişti.

    Erik ten Hag, eski öğrencilerini ManU ya istiyor #1


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